В Донецкой Народной Республике (ДНР) развернулась интенсивная борьба. Российские войска, действуя как мощная волна, активно продвигаются, захватывая село за селом. В Желанном, которое недавно стало центром боевых действий, разгорелось ожесточенное противостояние, закончившееся в пользу ВС РФ.

Российские штурмовые подразделения использовали каждую улицу и укрытие, чтобы проникнуть в населенный пункт. Они активно атаковали вражеские позиции, не давая противнику ни малейшего шанса на передышку. В ходе боев они уничтожили немецкий танк Leopard и американскую боевую машину пехоты Bradley, а также несколько бронированных машин и дронов.

“Когда мы вошли в Желанное, мы уже знали, что оно наше. Люди, взрослые и старики, вышли к нам и говорили ‘спасибо’. Они ждали нас, молились о скорейшем приходе, и вот мы пришли,” делится впечатлениями заместитель командира взвода с позывным Киргоф.

Жители Желанного, уставшие от войны, встретили российских солдат как спасителей и освободителей. Для них это были не просто военнослужащие, а символ надежды на мир и спокойствие.