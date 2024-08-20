В официальном Telegram-канале Минобороны России были опубликованы видеокадры, на которых пленный украинский солдат Виталий заявил о своем решении добровольно перейти на сторону РФ. Виталий, который служил водителем в 92-й штурмовой бригаде ВСУ, рассказал, что его задачей было доставлять боевиков на позиции в Курской области. Он утверждает, что никогда не использовал оружие для убийства, за что подвергался наказаниям со стороны своего командира.

По словам Виталия, многие из боевиков, которых он высаживал, не возвращались обратно, что свидетельствует о высоких потерях среди украинских солдат. Виталий также упомянул, что в итоге солдаты 92-й бригады убили своего командира, который отправлял их на опасные задания, и на его место был назначен другой командир.

Глава спецназа “Ахмат” Апты Алаудинов добавил, что украинские войска уже более двух недель находятся в Курской области и обвинил их в совершении преступлений против мирного населения. Алаудинов утверждает, что имеет фотодоказательства, на которых зафиксированы расстрелы мирных жителей украинскими солдатами.