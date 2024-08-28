Минобороны России опубликовало видео атаки на украинские войска с применением вертолета Ка-52. Винтокрылая машина уничтожила противника и без приключений вернулась на базу.

Вертолет Ка-52М “Аллигатор” продемонстрировал свою мощь и эффективность в боевых условиях. Как хищник, выслеживающий цель, вертолет завис в небе, готовясь к точному и решительному удару. После точного маневра ракеты были выпущены, пронзая воздух и поражая вражеские позиции, где находились украинские силы и техника.

Ка-52М, продолжая выполнение боевой задачи, обеспечивал контроль над полем боя, не оставляя противнику возможности для маневра. В этот момент вертолет Ми-8 обеспечивал необходимую поддержку и координацию действий.

Точное количество уничтоженной техники противника на данный момент не подтверждено, однако эффективность применения российских вертолетов вновь подтвердила их значимость на поле боя. Командир одного из вертолетов Ка-52 недавно отметил важность специального пятисекундного маневра перед атакой, который позволяет нанести точный и молниеносный удар по целям.

Сражения в Курской области являются частью масштабных боевых действий, в которых российские вооруженные силы демонстрируют свою готовность защищать страну и её интересы.