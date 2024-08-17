ТАСС со ссылкой на военное ведомство РФ сообщил о героическом поступке рядового Александра Полухина и его танкового экипажа. Они сыграли ключевую роль в освобождении одного из поселков в рамках специальной военной операции. Экипаж успешно преодолел минное поле, ворвался в населенный пункт и с ходу нанес удар по укрепленным позициям украинских войск. Это позволило штурмовым группам Вооруженных сил России продвигаться дальше.

Александр Полухин, находясь в роли командира, направлял танк таким образом, чтобы максимально эффективно поддержать продвижение своих войск. После успешного взятия позиций, экипаж танка обеспечивал прикрытие, что было критически важно для удержания занятых территорий.

Также стоит отметить, что российские танкисты, оперирующие на херсонском направлении, выразили готовность к столкновениям с танками Abrams, с которыми они уже имели опыт прямых боев. В частности, механик-водитель танка Т-72Б3 с позывным «Витязь» подчеркнул, что экипаж отработал действия против иностранных танковых моделей, таких как Abrams и Leopard. Эти подготовки подчеркивают высокий уровень профессионализма и готовность к различным боевым сценариям.