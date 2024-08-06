На Южно-Донецком направлении действует уникальный танковый экипаж, полностью состоящий из родственников — двух братьев и их дяди, как сообщает Министерство обороны РФ. Все трое прибыли из Забайкалья, подписав контракты с военным ведомством и добровольно отправившись в зону специальной военной операции, передает ТАСС.

Командиром боевой машины является дядя, который присоединился к ним после обучения на эту должность. Остальные члены экипажа, наводчик и механик-водитель, также прошли необходимую подготовку в танковой роте, вдохновленные военной службой их прадеда во времена Второй мировой войны.

Экипаж прославился своей отвагой и скоординированной работой в условиях интенсивных боев. Механик-водитель, известный под позывным Тоби, поделился опытом их участия в боевых операциях.

«Пережили мы почти все. Отрабатывали по нам, и от FPV-дронов как могли убегали. Один раз только FPV-дрон нас догнал, я домой уезжал по ранению, и обратно приехал», – рассказал он.

Командир танка с позывным Токио отметил интенсивность боевых действий. По его словам, атаковать противника приходится каждый день, что способствует быстрому продвижению вперед. Позиции танкисты меняют несколько раз в неделю, так как нужно обеспечивать возможность доставать до позиций ВСУ.

Помимо этого экипажа, в зоне СВО служит их старший брат, который работает в расчете реактивной системы залпового огня “Град”. В министерстве обороны подчеркивают, что танковые экипажи Т-72Б3М группировки “Восток” успешно выполняют свои задачи, оказывая огневую поддержку штурмовым подразделениям и оперируя с закрытых огневых позиций.