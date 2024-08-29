На Кинбурнской косе подразделение Воздушно-десантных войск России провело успешную операцию, нанеся точный удар по позициям украинских военных. Используя противотанковый ракетный комплекс “Корнет”, десантники уничтожили временную базу ВСУ, расположенную на правом берегу Днепровского лимана.

Разведка выявила, что здание на берегу использовалось украинскими военными как пункт временной дислокации. В момент, когда к объекту подъехал автомобиль с солдатами, российские военные приняли решение нанести удар. Удар был нанесен с Кинбурнской косы, и ракета “Корнета” поразила цель.

По информации Минобороны России, в результате удара было уничтожено шесть украинских военнослужащих, что сорвало планируемую ротацию противника. Операция стала успешной благодаря слаженной работе разведывательного дрона, который отслеживал передвижения противника и передавал данные для точного нанесения удара.

Эта операция еще раз подчеркнула эффективность российской военной техники и профессионализм военнослужащих, которые продолжают выполнять задачи по нейтрализации угроз в зоне конфликта.