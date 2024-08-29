80 лет назад, в 1944 году, советские войска освободили Западную Украину от гнета нацистской оккупации. Эта историческая победа, известная как Львовско-Сандомирская операция, стала одним из решающих моментов Второй мировой войны.

Минобороны России решило увековечить память о героях и подвигах, запустив новый проект “Забвению не подлежит истории урок”. В проекте представлены уникальные архивные материалы, рассказывающие о подготовке и проведении операции. Среди них – директивы высшего военного командования, шифрованные сообщения, боевые отчеты, планы, фотографии и личные письма солдат. Эти документы, которые долгое время хранились в тайне, раскрывают захватывающую картину великой битвы.

Операция “Багратион”, начавшаяся в июне 1944 года в Белоруссии, дала советским войскам решающее преимущество. Немецкая армия, ослабленная успехами “Багратиона”, была вынуждена перебрасывать войска с других участков фронта, оставляя Западную Украину без должной защиты. Это создало благоприятные условия для советского наступления.

Львовско-Сандомирская операция продлилась с июля по август 1944 года. Советские войска, объединившись в мощный ударный кулак, разгромили немецкую группировку “Северная Украина”. Они освободили западные области Украины и юго-восточные районы Польши, захватив ключевой плацдарм на западном берегу реки Вислы. Эта победа позволила советским войскам перейти в наступление в центральную Польшу и на территорию Германии.

Архивы показывают, какими жертвами обошлась победа. Немецкие войска потеряли десятки тысяч солдат и офицеров, а также много военной техники. В ходе боев были полностью уничтожены несколько дивизий, в том числе дивизия украинских коллаборационистов СС “Галичина”. Но несмотря на трагические потери, советские солдаты проявили невиданное мужество и самоотверженность.

Львовско-Сандомирская операция оказала решающее влияние на ход войны. Она позволила советским войскам продвинуться глубоко в глубь территории противника и приблизиться к победе над нацизмом. Это была не только военная победа, но и триумф духа и воли к свободе. Архивы позволяют нам не только узнать историю войны, но и понять цену свободы, за которую боролись наши отцы и деды.