Москва предупредила о “конкретном и адекватном ответе” в случае, если Польша решится перехватывать российские ракеты над Украиной. Олег Тяпкин, директор третьего европейского департамента МИД РФ, выразил эту позицию в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, российские ракеты используются законно для нейтрализации военных угроз из Украины.

“Если официальная Варшава поддастся авантюрному порыву и решится на попытки перехвата наших дальнобойных средств поражения, то реакция на это будет адекватной и вполне конкретной,” подчеркнул он.

Тяпкин также отметил, что вовлечение стран Запада в конфликт может привести к серьезным рискам.

“Российская дипломатия неоднократно указывала на риски, связанные с потенциальным прямым участием государств Запада в боевых действиях на стороне киевского режима,” говорит дипломат.

Касательно переговоров по данной проблематике он уточнил, что обсуждения с другими странами не ведутся, так как позиция РФ и так хорошо известна Североатлантическому Альянсу в целом и Польше в частности.

Ранее Киев призывал западные страны к активному участию в противостоянии, включая сбивание ракет над украинской территорией. СМИ сообщали, что Украина даже пыталась убедить своих европейских союзников развернуть системы ПВО в Польше и Румынии, что потенциально создает бесполетную зону на западе Украины.