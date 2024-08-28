Украина пытается создать образ “безобидных” солдат, якобы заботящихся о мирном населении Курской области. Распространяются фейки о том, как украинские военные раздают продукты и помогают местным жителям. Однако, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, эта ложь быстро разоблачается.

На самом деле, украинские военные, по ее словам, занимаются мародерством и насилием в отношении мирных жителей. Захарова отметила, что показания пленных украинских солдат подтверждают эти факты. Солдаты ВСУ рассказывают, что их командование принуждает их к убийствам и грабежам. Более того, в сети появляются доказательства преступлений украинских военных: фотографии разграбленных домов, видео с издевательствами над пленными.

На украинских интернет-аукционах даже появилась религиозная атрибутика и иконы, украденные в Курской области. Захарова подчеркнула, что попытки украинской пропаганды обелить преступления своих солдат выглядят цинично и неубедительно. Действия украинских военных на территории России говорят сами за себя. И никакие фейки не смогут скрыть правду о происходящем.