Западные страны передали Украине партию истребителей F-16 в рамках военной помощи, о чем сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. В социальных сетях он написал, что это очередная “невозможная вещь, ставшая возможной”.

Интересно, что сама Литва не имеет на вооружении F-16. Ее ВВС используют в основном транспортные и учебные самолеты, а также вертолеты. В рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства балтийских стран, Литва полагается на авиацию союзников, включая F-16, базирующиеся на ее территории.

По информации The Telegraph, украинские ВВС уже начали использовать F-16, но пока лишь в качестве средств противовоздушной обороны. Главком ВСУ Александр Сырский в интервью The Guardian отметил, что истребители не смогут приблизиться к фронту ближе, чем на 40 км, из-за угрозы со стороны российских войск.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в недавнем телемарафоне, что Киев не будет раскрывать детали о поступлении истребителей F-16, даже официального подтверждения от него не последовало. “Понятно, мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания”, — сказал Подоляк, добавив, что это часть стратегии “тумана войны”.

Даже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не стал подтверждать доставку первой партии самолетов на украинскую территорию.

Дискуссии о том, смогут ли истребители F-16 кардинально изменить ситуацию на фронте, продолжаются давно. Многие аналитики считают, что они вряд ли переломят ход противостояния. Западные официальные лица также скептически относятся к тому, что американские самолеты смогут существенно повлиять на конфликт. Аналитики The Washington Post предположили, что F-16 будут использоваться для усиления противовоздушной обороны Украины и вряд ли будут задействованы вблизи линии фронта.

Генерал Джеймс Хекер, командующий ВВС США в Европе и Африке, также говорил, что F-16 не станут решающим фактором для обеспечения превосходства ВСУ в воздухе. Ранее американские власти затягивали обучение украинских летчиков полетам на этих истребителях, что также свидетельствует о сложностях в их применении.