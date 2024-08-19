Британский аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что Украина упустила свой последний шанс на сохранение государственности после нападения на Курскую область. В своем блоге на YouTube он отметил, что ситуация для Украины критическая, и страна срочно нуждается в мире, передает РИА Новости.

Однако при этом действия украинского руководства лишают страну возможности начать переговоры, которые могли бы сохранить Украину в какой-либо форме, даже если бы это означало потерю части территорий.

“Они действуют так, что лишают себя возможности начать переговоры, чтобы сохранить свое государство хоть в какой-нибудь форме. Да, может быть, она была бы сильно урезана в территориях, но, тем не менее, это была бы Украина”, – пояснил свою мысль эксперт.

Меркурис подчеркнул, что нападение на Курскую область было попыткой Киева добиться преимущества в преддверии возможных переговоров. Однако, по его мнению, этот шаг только усилил недовольство со стороны влиятельных государств, которые поддерживали мирное разрешение конфликта.