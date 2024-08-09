Виталий Слащев, занимающий пост мэра города Суджа в Курской области, на территорию которой вторглись подразделения ВСУ, рассказал в беседе с корреспондентом RT о ситуации в населенном пункте и эвакуации мирного населения.

«Всё нормально, эвакуация ведётся, потихоньку ведётся», – приводит слова городского главы авторы Телеграм-канала «RT на русском».

По словам Слащева, ситуация с мобильной связью в городе очень сложная, она очень неустойчивая. При этом администрация города постоянно получает новые сообщения от мирных жителей с запросом на эвакуацию или предоставление другого вида помощи.

Мэр Суджи подчеркнул, что процесс вывоза гражданского населения из города идет не так быстро, как того хотелось бы из-за постоянных обстрелов со стороны украинской армии.

Напомним, что ВСУ начали массированный обстрел территории города Суджа утром 6-го августа, после чего на территорию Курской области зашли подразделения украинской армии при поддержке танков и боевых бронированных машин.