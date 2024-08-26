В ответ на нынешнюю напряжённую обстановку, силы Минобороны РФ, Росгвардии и МВД активно работают для обеспечения безопасности города Курчатова в Курской области. Игорь Корпунков, глава города, рассказал в своём Telegram-канале, что предприняты все необходимые меры для защиты городских рубежей.

Корпунков уточнил, что речь идет о наземных объектах и воздушном пространстве, а также сообщил о сотрудничестве с региональным правительством по вопросам укрепления безопасности. Он подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем, а работа социальных учреждений и Курской атомной электростанции продолжается в обычном режиме.

Важно отметить, что несмотря на текущие обстоятельства, радиационный уровень на Курской АЭС остаётся в пределах нормы. Один из энергоблоков станции недавно был отключен для планового ремонта, но это никак не связано с текущей ситуацией.