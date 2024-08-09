На недавнем брифинге Минздрава Саратовской области обсуждались актуальные вопросы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Заведующий региональным сосудистым центром областной клинической больницы, Алексей Лобанов, подчеркнул, что подобные заболевания чаще всего диагностируются у мужчин и женщин старше 40 и 50 лет соответственно.

Он отметил, что в группу риска в основном попадают те, кто употребляет алкогольные напитки и курит. Также спровоцировать заболевание могут малоподвижный образ жизни и повышенное артериальное давление.

Для профилактики сердечно-сосудистых недугов саратовцам рекомендуется вести активный образ жизни, включая ходьбу, бег и езду на велосипеде. Кроме того, важно отказаться от курения, следить за правильным питанием и режимом сна.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Владимир Дудаков выразил озабоченность тем, что ишемическая болезнь сердца “молодеет”, и наличие инфаркта у 30-летних уже не является редкостью. Это подчеркивает необходимость усиления профилактических мер и повышения осведомленности населения о рисках и методах предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.