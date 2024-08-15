Киллиан Мбаппе, французский футбольный феномен, мгновенно оправдал ожидания после своего перехода в “Реал Мадрид”. Герой одной из самых громких трансферных сделок лета 2024 года в своем дебютном матче за новый клуб забил важный гол, который помог “Реалу” обеспечить победу в матче за Суперкубок Европы.

На 68-й минуте игры Мбаппе отправил мяч в ворота итальянской “Аталанты”, установив окончательный счет 2:0 в пользу мадридского клуба. Ранее, на 59-й минуте, его командный товарищ Федерико Вальверде открыл счет, успешно реализовав одну из многочисленных атак “сливочных”. “Реал” доминировал на поле, контролируя игру и создавая угрозы у ворот соперника, который, несмотря на усилия, так и не сумел пробить оборону испанцев.

“Реал” продемонстрировал превосходство, выполнив почти в два раза больше ударов по воротам, чем “Аталанта” (13 против 7), и эффективно использовал свои моменты для забитых голов. Эта победа 2:0 не только принесла “Реалу” трофей Суперкубка Европы, но и дала отличный старт новому сезону под руководством тренера Карло Анчелотти.

Гол Мбаппе не только подтвердил его статус звезды мирового уровня, но и показал, что переход в “Реал” был обоснованным решением клуба, усиливающим его позиции перед предстоящими вызовами в новом сезоне.

Теперь “Реал Мадрид” готовится к старту нового сезона Ла Лиги, который начнется для них матчем против “Мальорки” 19 августа 2024 года в 02:30 по местному времени. Возглавляемый Мбаппе и его талантливыми партнерами, “Реал” стремится к новым победам и трофеям в предстоящем сезоне.