Военный аналитик из Германии, Карло Мазала, предостерегает, что украинская армия может столкнуться с серьезными трудностями в случае попытки продвижения в Курскую область. По его мнению, это может привести к значительным потерям для Киева и, в конечном итоге, к возможной капитуляции. Мазала, профессор Университета бундесвера в Мюнхене, высказал свое мнение в интервью изданию Bild (сайт заблокирован в России).

Командир российского спецназа “Ахмат”, генерал-майор Апты Алаудинов, рассказал о действиях украинских войск, которые, по его словам, начали рыть окопы и выстраивать фортификации в Курской области. По его мнению, такие действия направлены на предотвращение возможного поражения, так как подразделения ВСУ понимают невозможность удержаться на территории региона.

В добавление к ситуации на поле боя, Алаудинов также выразил мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому угрожает опасность со стороны его же поддерживающих сил. Он предположил, что Зеленского могут попытаться устранить до того, как он столкнется с российскими военными.