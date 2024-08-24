Военный эксперт Анатолий Матвийчук предложил серьезные меры против Украины, включая уничтожение горных переходов на западе страны, которые используются для транспортировки западного оружия и боеприпасов по железной дороге. Он считает, что в условиях отсутствия дружественных отношений между Россией и Украиной в течение следующих 30 лет, следует радикально ослабить украинскую энергетику и военное руководство, передает портал News.ru.

Матвийчук подчеркнул, что Украина должна быть изолирована и ликвидирована как государство, аналогично тому, как это делалось с нацистской Германией. По его мнению, текущие действия Украины требуют полного уничтожения инфраструктуры, поддерживающей военные операции. В частности, он предложил устранить горные переходы и энергетику, чтобы лишить Украину важных ресурсов.

Ранее Министерство обороны России сообщило о проведении 14 групповых ударов по украинской инфраструктуре за последнюю неделю. Были поражены военные аэродромы, хранилища техники и электроподстанции.

В ответ на эти удары президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить установку солнечных панелей и накопителей энергии, чтобы компенсировать потери в генерации электроэнергии. Он поручил создание альтернативных источников энергии для обеспечения жизнедеятельности объектов по всей стране.