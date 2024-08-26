С раннего утра Украина подверглась масштабной воздушной атаке. По сообщениям украинских мониторинговых каналов, страна столкнулась с рекордным количеством атакующих дронов и ракет. Блогер Сергей Колясников, известный как “Zergulio”, сообщил, что в небе над Украиной было замечено почти 80 беспилотников типа “Герань”. В операции участвовали 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и два истребителя МиГ-31. Кроме того, четыре военных корабля с “Калибрами” на борту выпустили 24 ракеты по целям на земле.

Интересно, что эта атака произошла в дневное время, что неожиданно для такой масштабной операции, поскольку обычно подобные удары наносятся ночью. Согласно украинским источникам, ВС РФ задействовали более сотни беспилотников и провёл несколько волн атак. Официальные сообщения также подтверждают пуски ракет “Калибр” из Чёрного моря и активность Ту-95МС, которые, возможно, запустили крылатые ракеты Х-101/555.

Ветеран ЧВК “Вагнер”, известный под псевдонимом Condottiero, предположил, что стратегическая авиация России готовилась к этому удару в течение последних суток. Он заметил, что НАТО активно следит за российскими аэродромами и что беспилотники пытались достичь баз ТУ-22М3.

Под ударом снова энергетическая инфраструктура. После первых серий взрывов Укрэнерго дало команду во всех регионах страны ввести экстренные отключения света. То есть, без графиков.