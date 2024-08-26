Илон Маск заявил, что без участия его компании SpaceX возвращение экипажа космического корабля CST-100 Starliner на Землю могло бы стать возможным только при помощи России. Такое мнение он выразил в ответ на обсуждение в соцсети X (ранее известной как Twitter), где пользователи рассуждали о возможных вариантах спасения астронавтов.

По словам Маска, если бы не технологии SpaceX, единственным вариантом для возвращения астронавтов Бутча Уилмора и Суниты Уильямс было бы сотрудничество с российской стороной. Этот комментарий появился после того, как стало известно, что астронавты вернутся на Землю в феврале 2025 года на борту корабля Crew-9.

Изначально планировалось, что корабль CST-100 Starliner вернется на Землю ещё в июне 2024 года. Первоначальная дата возвращения была намечена на 18 число, но позже её перенесли на 26-е. По изначальному плану, миссия Уилмора и Уильямс на Международной космической станции должна была продлиться всего восемь дней.

Ситуация с задержкой возвращения экипажа вызвала широкий интерес в космическом сообществе и стала поводом для обсуждения на различных платформах. Комментарий Маска лишь подчеркнул важность международного сотрудничества в космической отрасли, особенно в критических ситуациях.