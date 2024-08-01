Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск вновь поднял вопрос о состоянии президента США Джо Байдена в социальной сети Х. Маск выразил сомнения относительно того, куда исчез лидер страны и жив ли он, на фоне значительного сокращения публичных выступлений и мероприятий с участием президента.

Ранее, в конце июля, Маск уже присоединялся к обсуждениям, вызванным новостями о заболевании Байдена COVID-19, его изоляции и возможном отказе от переизбрания. На фоне этих событий, многие пользователи социальных сетей и американские политики стали задаваться вопросом о местонахождении и состоянии президента. В ответ на эти слухи, крупные американские телеканалы опубликовали кадры с Байденом, подтверждая, что он продолжает выполнять свои обязанности. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер также заверила общественность, что президент не скрывается и продолжает управлять страной.

Однако интерес к этой теме не утихает. Один из пользователей соцсети X снова задал вопрос о том, жив ли Байден, указывая на его редкое появление на публике. В ответ на это Илон Маск оставил комментарий с эмодзи, изображающим человека, пожимающего плечами, что может быть воспринято как сомнение или недоумение по поводу ситуации.

Эти высказывания и комментарии Маска снова вызвали волну обсуждений в интернете, подогревая интерес к состоянию и действиям президента США.