Американский миллиардер Илон Маск объявил войну компаниями, которые отказываются размещать рекламу в принадлежащей предпринимателю социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России). Соответствующий пост Маск опубликовал в своей соцсети.

По его словам, на протяжении двух лет он пытался договориться с рекламодателями, устроившими бойкот социальной сети Х. Однако теперь не осталось других вариантов, кроме «объявления войны». Гендиректор соцсети X Линда Яккарино объявила, что компания подает иск в суд «за незаконный бойкот» на Глобальный альянс за ответственные медиа (GARM) и Всемирную федерацию рекламодателей (WFA).

В организацию GARM, например, входят такие крупные компании, как Mars и Unilever. По словам Яккарино, незаконные действия, направленные на бойкот социальной сети Х, привели к миллиардным убыткам.

Напомним, что бойкот рекламодателей начался после того, как Илон Маск оставил комментарий о евреях под публикацией одного из пользователей соцсети Х. Маск написал, что евреи распространяют по отношению к белым людям ненависть, которую просят не распространять на них.