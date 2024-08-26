Кадры с места происшествия в Энгельсе под Саратовом, где беспилотник ВСУ врезался в жилой дом, показывают масштаб разрушений. Осколки разбросаны по улице, поврежденные автомобили с разбитыми стеклами и помятыми крышами, и само здание, пострадавшее от удара дронов.

«Атака началась примерно в шесть утра по местному времени. Есть ли пострадавшие среди мирных жителей, пока неизвестно», говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Всего пострадало около 20 автомобилей, на видео и фото видны машины с помятыми крышами и выбитыми стеклами.

Ранее стало известно также о налете 13 дронов на Волгоградскую область. В этом регионе скорее всего целью ВСУ был аэродром Мариновка. Рядом с одноименным населенным пунктом вспыхнул пожар. Эту информацию 22 августа предоставил губернатор Андрей Бочаров.