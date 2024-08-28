В ночь на 28 августа украинские беспилотники совершили дерзкий рейд на территорию России, преодолев более 1500 километров. Их миссия была рискованной и требовала максимальной скрытности. В успехе операции ключевую роль сыграло умение оставаться незамеченными.

По данным, украинские военные использовали информацию, полученную со спутников НАТО, чтобы спланировать свой маршрут. Как и в предыдущих попытках атаковать Санкт-Петербург, они тщательно изучили рельеф местности, выбрав путь, который проходил над реками, где дроны могли избегать обнаружения радарами.

Беспилотники “Летучая лисица” скорее всего пользовались ночной темнотой и летели непосредственно над поверхностью воды. Вопрос в том, как они смогли преодолеть такую огромную дистанцию, оставаясь незамеченными? Одна из версий предполагает, что украинским военным могли помочь диверсанты, возможно, находящиеся на территории России.

Эта атака стала тревожным сигналом. Она показала, что украинские военные используют современные технологии, но и способны на дерзкие действия, которые представляют серьезную угрозу. В результате удара был поврежден комбинат “Вятка” в Кировской области, где взрывы произошли на двух резервуарах. К счастью, удалось избежать жертв.

Эта атака серьезный вызов для российской системы безопасности. Она поднимает вопросы о надежности защиты границ и о том, как нужно реагировать на подобные угрозы в будущем.