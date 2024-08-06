Певица Алла Пугачева готовит возвращение в Россию с грандиозным концертом, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова. По его информации, Примадонна планирует вернуться на родину в конце августа и уже рассматривает подходящие площадки для выступления.

В контексте возвращения на сцену, Пугачева также надеется помочь своему супругу Максиму Галкину (признан иноагентом в РФ) снять статус иностранного агента в России. Певица планирует приехать с детьми, подчеркивая семейный и творческий аспект своего возвращения.

Сам Галкин в Россию приезжать не планирует. Он вместе с супругой с началом специальной военной операции отправился в Израиль. Сейчас он ожидает рассмотрения Верховным судом своего обращения по поводу снятия статуса иностранного агента. Удастся ли Пугачевой помочь ему в этом и привлечет ли внимание ее возвращение на фоне многочисленных оскорбительных заявлений в адрес россиян, покажет время.