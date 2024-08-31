Подготовка пилотов-истребителей требует значительных усилий и времени, поэтому гибель украинского летчика Алексея Месь, известного под позывным Moonfish («Рыба-луна»), в результате крушения истребителя F-16 стала серьезной утратой для Киева. Военный эксперт Драго Боснич выразил свое мнение по этому поводу в статье для InfoBRICS, подчеркнув, что потеря пилотов, способных управлять такими сложными самолетами, является тяжелым ударом для Украины.

Боснич отметил, что подготовка летчика-истребителя занимает годы, и каждая такая потеря серьезно ослабляет боеспособность украинских воздушных сил. Он также добавил, что в течение этого года Украина потеряла значительное количество пилотов в ходе опасных боевых вылетов. По его словам, лучшее, что могут сделать украинские летчики в такой ситуации, — это покинуть страну, возможно, даже перебежать в Россию, где у них будет больше возможностей.

Эту точку зрения поддерживает и британская газета The Telegraph, которая также обратила внимание на то, что для Киева потеря подготовленного пилота оказалась более болезненной, чем сам факт крушения дорогостоящего истребителя F-16.

Пилот Алексей Месь активно поддерживал идею расширения военных возможностей Украины и выступал за передачу стране боевой авиации от Запада. В начале августа Нидерланды передали Киеву шесть американских истребителей F-16, однако недавно газета The Wall Street Journal сообщила о крушении одного из них. Журналисты предполагают, что причиной инцидента могла стать ошибка пилота.

В то же время, агентство Reuters сообщило, что американское военное ведомство не считает, что самолет был сбит российскими силами. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ, иронично отметил, что произошедшее с F-16 можно считать хорошим началом, добавив, что украинские военные лишили российских солдат возможности получить премию за сбитый иностранный истребитель.

Эта ситуация подчеркивает, насколько важна подготовка пилотов и как тяжело Украине восполнять такие потери в условиях продолжающегося конфликта.