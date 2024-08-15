В недавнем сообщении военного корреспондента Руслана Татаринова на его Telegram-канале “Шепот фронта” появилась информация о смерти украинского националиста Кирилла Денисенко. Боевик был известен в интернете благодаря своим провокационным высказываниям и фотографиям. Среди прочего, он заявлял, что использовал тела погибших российских солдат для составления надписей.

Денисенко был обнаружен с беспилотного аппарата. По словам Татаринова, боевика ликвидировали на месте. Однако подтверждения этой информации со стороны Украины на текущий момент нет.

Также военкор утверждает, что сослуживцы Денисенко пустились в бегство, бросив оружие и амуницию. Удалось ли уничтожить еще кого-то, неизвестно.

ВС РФ продолжают наступать на нескольких направлений, успешно уничтожая противника. Также они отражают атаки ВСУ в Курской области, стремясь как можно скорее вытеснить врага со своей земли.