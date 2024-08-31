На фоне недавних событий, связанных с крушением украинского истребителя F-16, в информационных ресурсах появилась версия, что самолет мог быть сбит своими же, украинскими силами. Сообщается, что причиной могла стать личность пилота, который не скрывал своего критического отношения к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом пишет сайт MK.ru.

Пилот, стажировавшийся в США, Великобритании и Нидерландах, не раз высказывался с критикой в адрес украинского военно-политического руководства, в том числе и Зеленского. Его недовольство касалось, в частности, мобилизационной кампании и коррупции, которая, по его мнению, процветала в высших эшелонах власти.

Одним из примеров его открытого недовольства стал случай на презентации F-16 в Одесской области, где летчик демонстративно не подал руки Зеленскому и не отдал ему честь. Это могло стать поводом для конфликтов и, возможно, даже для фатальных последствий.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что первый истребитель F-16, полученный Украиной в конце июля, потерпел крушение 26 августа. Пентагон отказался комментировать эту информацию, предложив обратиться за разъяснениями к украинским властям.

Позже стало известно, что крушение F-16 произошло в результате его поражения украинской системой противовоздушной обороны. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил потерю истребителя, но причины катастрофы не были уточнены.

Эта ситуация вызывает множество вопросов и порождает новые версии, однако пока остается неясным, что именно стало причиной трагедии и как она связана с личностью пилота и его взглядами.