Мир футбола погрузился в траур. Свен-Йоран Эрикссон, бывший главный тренер сборной Англии, скончался в возрасте 76 лет после продолжительной болезни. Он ушел тихо, в окружении своей семьи.

Эрикссон был настоящей легендой футбола. Его имя навсегда связано с золотыми годами сборной Англии, которой он руководил на чемпионатах мира 20022 и 2006 и на Евро-2004. Также в разные годы он возглавлял “Манчестер Сити” и “Лестер Сити”, итальянский “Лацио”, сборные Мексики и Филиппин.

Новость о его смерти стала тяжелым ударом для всех, кто знал и любил этого талантливого тренера. Футбольный мир потерял одного из своих величайших представителей.

В начале этого года Эрикссон открыто рассказал о своей борьбе с онкологией. Тренер знал, что времени осталось мало, но продолжал бороться до последнего. Его мужество и сила духа вдохновляли многих.

Сегодня мы вспоминаем его победы, его страсть к футболу и его непоколебимый дух. Свен-Йоран Эрикссон останется в наших сердцах навсегда.