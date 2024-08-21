Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что прошлой ночью российская армия нанесла удар по Галициново, где располагался Глиноземный завод. Предприятие использовалось военным бандформированием «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация). Боевики как раз готовились к отправке в Курскую область для поддержки ВСУ, передает РИА Новости.

Лебедев также утверждает, что недавно к бандформированию присоединились «морпехи». Вся группировка с поддержкой артиллерии из Очакова и Черноморской косы, планировала выйти на Кинбурнскую косу либо изолировать ее от основных сил РФ.

Помимо этого, по словам подпольщика, российская армия атаковала склад ВСУ, который в результате атаки детонировал, указывая на наличие боеприпасов для ракет. Местные жители заметили значительное пламя на объекте, к тушению которого были привлечены украинские пожарные расчеты.

В дополнение, накануне российские войска атаковали украинскую колонну военной техники, которая направлялась из Сумской области в Курск, в результате чего Киев потерял натовскую технику и боеприпасы, а также сопровождающий персонал.