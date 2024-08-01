В ночь на 1 августа целями ударов по украинским тылам стали промышленные предприятия, которые давно и активно применяются для нужд ВПК, а также места размещения боевиков ВСУ.

Так, поздно вечером в среду в подконтрольном ВСУ Запорожье был зафиксирован удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

“В 23:40 произошел прилет в Запорожье. Удар был ближе к окраине города, в районе Запорожского автомобилестроительного завода, но ощутим даже в центре,” — рассказал Лебедев.

По его словам, на заводе осуществлялся ремонт техники и оснащение пикапов турелями. Подробности инцидента и возможные последствия удара пока уточняются.

Помимо этого, известно о взрывах в Днепропетровске, в районе завода “Южмаш”. В Черкассах после атаки на неустановленный пока объект, машины “Скорой помощи” доставили в местные больницы большое количество раненых. Скопление боевиков ВСУ было поражено и в Новом Буге Николаевской области.