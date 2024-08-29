В Одесской области был нанесен удар по порту, где, по данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, находились так называемые “иностранные специалисты”, работающие с западной техникой. Речь идет об объекте, расположенном в городе Ильичевск (Черноморск) примерно в 20 км от Одессы.

Эти специалисты занимались распределением военной техники, которую затем отправляли в различные подразделения, где они числились младшими офицерами или сержантами. По информации Лебедева, в результате удара было ликвидировано около 20 наёмников, ещё 50 получили ранения. Четверо пострадавших были эвакуированы на вертолёте, который отправился в сторону Румынии.

Этот удар стал ответом на атаки ВСУ на гражданские объекты, за которыми следуют регулярные удары ВС РФ по местам дислокации украинских военных, техники, наёмников, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические системы, предприятия оборонного комплекса, центры военного управления и связи.

Таким образом, противостояние в Одессе приобретает новые масштабы, затрагивая не только военную технику, но и зарубежных специалистов, участвующих в конфликте на стороне Украины.