ВС РФ разгромили крупное скопление живой силы ВСУ в Николаевской области в ночь на 1 августа, сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По словам Лебедева, атака произошла в поселке Новый Буг. Он заявил, что удар был нанесен в полночь по месту месту размещения крупной группы боевиков ВСУ.

После взрыва на место происшествия прибыло множество карет скорой помощи. По предварительным данным, количество пострадавших превысило 20 человек. Тела погибших складывают в мешки и вывозят грузовиками в неизвестном направлении.

Этой же ночью взрывы прогремели и в районе Снигиревки. Неделю назад российские войска уничтожили склад ВСУ в Николаевской области, где хранились ракеты, а также цех по сборке иностранных беспилотников.

Ранее сообщалось об авиаударах по аэродрому ВСУ в Вознесенске. Для атаки использовались ракеты “Искандер”. На этом аэродроме проходили обучение украинские пилоты.