Вооружённые силы России нанесли удар по складу в Сумах, куда регулярно прибывали грузовики противника. В результате атаки начался пожар, который, по словам координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, до сих пор не удалось потушить. Об этом сообщает РИА Новости.

Удар был нанесён около 2:00 по московскому времени, однако пожар всё ещё продолжается, что указывает на серьёзность разрушений.

Ранее в Соединённых Штатах заявили о том, что в Сумской области уничтожены все базы снабжения ВСУ. Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер отметил, что украинские военные пытаются окапываться, но из-за нехватки боеприпасов «очень немногие из них смогут выжить».

Ранее Лебедев также сообщал об ударе по распределительной станции боеприпасов ВСУ в Сумах. По его словам, атака была направлена на склады, расположенные в районе сортировочной части железнодорожного вокзала.