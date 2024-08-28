Военнослужащий ВСУ Дмитрий Лабунский, попавший в плен, раскрыл шокирующие детали приказов украинского командования. Как сообщает ТАСС со ссылкой на видео, распространенное Министерством обороны России, Лабунский рассказал, что его начальство приказало расстреливать гражданских лиц в Курской области, если те окажут сопротивление украинским военным.

6 августа украинские силы попытались атаковать приграничные районы Курской области. Однако их наступление было успешно остановлено. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что операция в Курской области завершится полным разгромом противника.

Эти признания пленного подчеркивают серьезность ситуации и вызывают тревогу по поводу методов, применяемых украинскими силами. В то время как российские войска продолжают оборонительные действия, ситуация в регионе остается напряженной.