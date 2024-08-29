Одним из наиболее динамично развивающихся городов в непосредственной близости от Москвы является Красногорск. Численность населения здесь растет не по дням, а по часам, причем в основном за счет приезжих. Буквально за 4 года она увеличилась почти на 90 тысяч жителей и этот процесс продолжается. В чем же причина?

Одна из главных причин – это возможность сравнительно недорого купить квартиру-вторичку в Красногорске, что привлекает людей, работающих в столице. Ведь город располагается всего в 2 км от МКАД и в 30 км от Москвы.

Выгодные цены на недвижимость

Мы вам скажем больше, в Красногорске и квартиру в новейших и современных жилых комплексах можно приобрести на 3-4 миллиона дешевле, чем в столице. При этом покупатель получает реальную возможность пользоваться всеми преимуществами жизни в Подмосковье.

Кроме того, даже многие москвичи, побывавшие в Красногорске, не могут сориентироваться. Они отмечают, что город больше напоминает один из районов столицы, что также можно отнести к его преимуществам, учитывая низкие цены на недвижимость.

Развитая инфраструктура и работа в Москве

Как уже упоминалось выше, жилье в Красногорске ищут обычно люди, работающие в столице. Они по достоинству оценили все преимущества этого небольшого городка. В нем отлично развита транспортная инфраструктура, имеется возможность быстро добраться до Москвы на автобусе или маршрутке, а также по железной дороге и по Московским центральным диаметрам (МЦД).

Помимо этого, стоит отметить отлично развитую социальную инфраструктуру самого города. Нет никакой необходимости ездить в Москву буквально по каждому поводу, так как в Красногорске имеются магазины и аптеки, медицинские и образовательные учреждения, банки, места для отдыха, культурные заведения. В общем все, что обеспечивает комфорт без необходимости тратить драгоценное время на длительные поездки.

Уникальная экологическая обстановка

Одно из неоспоримых преимуществ Красногорска – это окружающие его красивые леса, которые как раз и обеспечивают ни с чем не сравнимую экологию в непосредственной близости от столицы с ее загрязненным воздухом. Многие перебравшиеся в Красногорск отмечают, что ехали туда именно ради красивой природы и возможности полноценно отдыхать от рабочих будней.

Выбор жилья на вторичке: особенности районов

Каждый район Красногорска имеет своим прелести и особенности. Но к основным и привлекающим внимание приезжих, ищущих жилье, обычно относят следующие:

Нахабино. Этот район хоть и не выделяется какими-то достопримечательностями, пользуется большой популярностью из-за максимальной близости к Москве и хорошей транспортной доступности. Впрочем, рестораны, магазины и прочие объекты инфраструктуры там тоже имеются в изобилии;

крупные современные ТРЦ, увеселительные заведения и многое другое располагается ближе к историческому центру Красногорска. а именно, в Райцентре – так называется еще один очень популярный район;

зеленые зоны находятся в микрорайоне Спасский мост, который выбирают семьи с детьми и люди, которые хотят как можно больше времени проводить на природе.

Во всех этих и других районах можно приобрести как вновь построенное жилье, так и квартиру на вторичке.