Роман Яценко, многодетный отец из Курской области, совершил героический поступок, пробравшись в обстреливаемый город Суджа для спасения своей семьи и одной женщины, у которой не было никакой возможности уйти из населенного пункта своими силами. Это событие освещает издание «РБК Черноземье».

На момент начала вторжения украинских войск Роман находился на работе в Москве, а его семья — в Судже. Когда он узнал о ситуации, сразу же отправился домой. Прибыв на место, Яценко столкнулся с тем, что въезд в город уже был перекрыт. Не сдаваясь, он отправился пешком из ближайшего населенного пункта Мартыновки, сталкиваясь по пути с военными действиями и дронами. Его решимость была вознаграждена, и 8 августа он смог проникнуть в город.

«Собрались за десять минут. Я дал команду взять только самое необходимое — трусы, носки, мобильные телефоны, пауэрбанки, документы», — рассказал потом мужчина.

Собрав вещи, он вывел свою семью из города, используя тактические навыки и железную дисциплину, которые позволили им передвигаться с максимальной осторожностью.

На пути к безопасности семья Яценко наткнулась на женщину у вокзала, которую также взяли с собой. Они успешно покинули Суджу и теперь находятся в безопасности в пункте временного размещения в Курске.

История Татьяны Шелеховой из Суджи, которая с внучкой долгое время скрывалась в подвале, пока не нашлась возможность к бегству, также нашла свой финал в пункте временного размещения. Обе семьи теперь в безопасности, оставив за собой страхи и опасности обстреливаемой зоны.