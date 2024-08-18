В наш век информационных технологий все мечтают быть айтишниками, экономистами, юристами и очень мало людей мечтают пройти обучение рабочим профессиям, требующим умения работать руками. Однако без таких специалистов деятельность многих компаний окажется просто невозможной.

Исследования, проводимые современными сервисами по найму персонала, показывают, что именно рабочие профессии постоянно находятся в ТОПе самых востребованных. Предприятия и организации постоянно ищут слесарей и монтажников, сварщиков и сантехников, крановщиков и экскаваторщиков, специалистов строительной сферы. Причем предлагаемые зарплаты находятся если не на уровне хваленых айтишников, то совсем недалеко от них. Именно поэтому обучение рабочим специальностям является хорошим решением для начала головокружительной карьеры.

Особенности обучения

В далекие времена для того, чтобы получить рабочую специальность, нужно было учиться в профессионально-техническом училище минимум год. Однако в современных реалиях все гораздо проще. Обучение большинству профессий можно пройти за несколько месяцев, а затем постигать все их тонкости уже в ходе рабочего процесса.

Кроме того, на первый план выходит онлайн-обучение, которое дает возможность получить рабочую профессию, даже не выходя из дома. Такой подход обеспечивает очевидные преимущества:

отсутствие необходимости тратить время на поездки к месту обучения и обратно;

свободный график обучения, возможность подстроиться под свое рабочее расписание или другие планы;

огромный выбор специальностей, позволяющий найти дело на свой вкус и заниматься после окончания курсов тем, чем хочется;

курсы рабочих профессий онлайн ведут квалифицированные специалисты, которые досконально знают все тонкости и нюансы, могут передать учащимся не только знания, но и многолетний опыт работы;

экономия средств. Онлайн-курсы чаще всего обходятся дешевле, чем подобные программы в офлайне.

Можно говорить о том, что онлайн можно изучить только теорию, но на самом деле это не так. Сегодня существует множество программ, разнообразных тренажеров, которые погружают учащегося в реальную работу. Поэтому приобретение практических навыков – это тоже не проблема.

Как выбрать курсы

В процессе выбора нужно ориентироваться на отзывы в Сети, репутацию учебного центра, квалификацию специалистов, которые проводят обучение тем или иным профессиям.

Лучше всего останавливать свой выбор на курсах рабочих специальностей, на которых обучение проводиться поэтапно, от простого к сложному. Это позволит постоянно учиться новым деталям, учиться разбираться в тонкостях выбранной профессии и тем самым, повышать свой профессиональный уровень.

Кроме того, такой подход дает возможность начать обучение с любого уровня. Ведь если у потенциального учащегося есть определенные навыки по конкретной профессии, совершенно не обязательно начинать с нуля и проходить повторно то, что давно известно.

После окончания дистанционных курсов в обязательном порядке выдается свидетельство государственного образца. Документы могут вручаться лично, либо отправляться в любой город страны.