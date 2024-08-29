Дистанционные курсы повышения квалификации в последние годы стали настоящим трендом – они максимально удобны как для учебных центров, так и для тех, кто хочет приобрести новые знания и навыки в своей профессии, повысить разряд, а вместе с ним – и мастерство выполнения тех или иных работ.

Однако далеко не все еще доверяют подобным курсам, считая обучение в режиме онлайн недостаточно серьезным для обретения практических навыков. У многих есть вопросы. Ответы на них можно найти на странице https://study-center.ru/povyshenie-kvalifikatsii/, на которой также можно выбрать соответствующий курс.

А нужно ли вообще повышать квалификацию

Для медиков, инженеров, педагогов и воспитателей в Трудовом кодексе прописано обязательное повышение квалификации один раз в 3-5 лет в зависимости от профессии. За игнорирование этого требования сотрудник может быть просто уволен с работы.

Для всех остальных профессий предполагается приобретение новых навыков и знаний либо по собственному желанию, либо же по условиям трудового договора. Причем во втором случае игнорировать такую необходимость тоже нельзя.

Насколько эффективны дистанционные курсы

Традиционные форматы обучения – очное и заочное, – пока никто не отменял, однако о них давно всем известно и останавливаться на эти вариантах не стоит. Что касается дистанционных курсов, они не менее эффективны.

Главный вопрос, который волнует многих – это практика, которую в онлайне получить достаточно сложно. Но это только на первый взгляд. На самом деле, существует несколько современных решений для получения практических навыков:

конференции, практикумы и мастер-классы;

вебинары, в ходе которых демонстрируется выполнение тех или иных работ с подробностями по каждому этапу;

игры, способные также превратиться в инструмент обучения;

программы-симуляторы. Многие из них применяются и в очном обучении.

Поэтому волноваться о недостатке практики не стоит. Во всем остальном преимущества дистанционного повышения квалификации не вызывают никаких вопросов.

Свободный график и получение официальных документов

Главное преимущество онлайн-курсов – это возможность заниматься в любое удобное время. То есть, не нужно перестраивать свой график встреч, отменять свидание или празднование дня рождения ради учебы.

При этом к каждому слушателю прикрепляется опытный куратор, который консультирует, дает советы, мотивирует не отлынивать от занятий и соблюдать дисциплину.

На каждом из этапов обучения и по его окончании проводятся тестирования, позволяющие оценить эффективность занятий. При этом можно проходить их любое количество раз до получения желаемого результата.

После сдачи итоговой аттестации данные заносятся в регистр ФИС ФРДО, а слушатель курса получает официальные документы, соответствующие действующему законодательству. Они могут быть доставлены в любой город страны.

Как выбрать курсы

Первым делом нужно ориентироваться на репутацию учебного заведения. Всю необходимую информацию можно легко найти в Сети – отзывы, публикации, подробности о длительности работы, наличии лицензии, аккредитации центра и прочее.

Другими критериями являются выбор курсов повышения квалификации, наличие конкретных вариантов. Имеет смысл внимательно изучить программу обучения – это поможет удостовериться, что учреждение дает те знания и навыки, которые требуются для улучшения своих навыков и знаний.

Даже если профессия не предусматривает обязательно прохождения курсов, их все же не мешает пройти по собственному желанию. Это обеспечит конкурентные преимущества на рынке труда и откроет совершенно новые горизонты для развития карьеры.