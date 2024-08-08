На границе Курской области 6 августа произошло нападение со стороны ВСУ, в котором принял участие украинский батальон “Нахтигаль”. Издание “Страна.ua” утверждает, что этот батальон имеет исторические корни, восходящие к временам Второй мировой войны, когда подразделение подчинялось немецкой военной разведке “Абвер” и включало в себя украинских националистов.

В атаке также участвовали бойцы отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Согласно информации от Генштаба ВС РФ, в боевых действиях на Курском направлении было задействовано до 1000 украинских солдат, а общие потери украинских войск с начала столкновений оцениваются в 660 человек.

Эти данные подчеркивают напряженную ситуацию на границе, где обе стороны применяют значительные силы в рамках текущего конфликта.