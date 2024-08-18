В Курской области депутат Алексей Золотарев вместе с напарником принял активное участие в эвакуации жителей приграничной зоны, забрав более 100 человек из района, оказавшегося под угрозой. Это началось с первого дня объявления добровольной эвакуации в Глушковском районе. Используя две маршрутки, каждая из которых вмещает около 25 человек, они организовали серию рейсов для перемещения людей.

Золотарев поделился, что люди собирались в определенных точках, откуда их забирали, а иногда и сами приезжали по селам, чтобы найти и эвакуировать нуждающихся. В некоторых случаях приходилось убеждать жителей покинуть опасные зоны, особенно тех, кто изначально не хотел уезжать.

Эвакуация осуществляется не только усилиями Золотарева и его команды, но и при активном участии администрации региона и волонтеров. Депутат выразил благодарность местным властям за предоставленные транспортные средства, которые значительно облегчили перевозку особенно нуждающихся жителей.

Золотарев подчеркнул свою решимость продолжать помогать людям, нуждающимся в эвакуации в более безопасные районы, учитывая, что многие все еще остаются в опасности. Родившийся и проживающий в Курской области, он посчитал своим долгом не оставлять земляков в беде.