В субботу Мария Захарова, представитель МИД РФ, заявила о планах Киева осуществить нападение на Курскую атомную электростанцию. Это сообщение привлекло внимание к Курчатову городу атомщиков, который расположен всего в часе езды от областного центра и где АЭС является ключевым предприятием.

Генерал Апти Алаудинов, командир подразделения «Ахмат», подтвердил, что атака на Курскую область, начатая 6 августа украинской армией, нацеливалась именно на захват АЭС к 11 августа. В то время как обстановка в регионе остаётся напряжённой, жизнь в Курчатове продолжается в своём обычном ритме, с активной работой магазинов, кафе и развлекательных заведений, отмечает РБК.

Тем не менее, в городе усилены меры безопасности. Мэр Игорь Корпунков сообщил о режиме чрезвычайной ситуации. Жители Курчатова сталкиваются с изменениями в работе некоторых учреждений: магазины сокращают часы работы, а банки предупреждают о возможности закрытия в случае ракетной угрозы.

По словам местных жителей, первоначальная паника сменилась привычкой к новой реальности. Некоторые горожане, которые покидали Курчатов в первые дни нападения, уже вернулись. Люди приспособились к частым сигналам воздушной тревоги и звукам взрывов.

В Курчатове активно работает волонтёрское движение. Волонтёры оказывают помощь военным и переселенцам, собирают необходимые вещи, медикаменты и предоставляют жильё беженцам. Город, несмотря на близость боевых действий, демонстрирует солидарность и помощь тем, кто в этом нуждается.