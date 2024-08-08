В городе Курск, который находится на расстоянии около 150 километров от границы с Сумской областью, сохраняется спокойная обстановка. Как сообщает корреспондент ТАСС, в городе нет признаков паники, несмотря на периодически звучащие сирены ракетной опасности.

Местные магазины и кафе функционируют в обычном режиме. В ходе обхода корреспондентом заведений общественного питания и других предприятий очередей не наблюдалось, так же как и скоплений автомобилей, стремящихся покинуть город.

Утром в четверг, 8 августа, сирена о ракетной опасности прозвучала однажды. Несмотря на это, она уже стала частью новой реальности для жителей Курска в текущих условиях.

Для тех, кто был вынужден покинуть свои дома в приграничных районах, в Курской области организованы 15 пунктов временного проживания. Кроме того, в регионе функционируют несколько пунктов для сдачи крови, где жители могут оказать помощь пострадавшим.