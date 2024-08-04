В условиях постоянного эмоционального напряжения, которое испытывают жители России и Кубани последние несколько лет, специалисты ищут эффективные методы поддержки психического здоровья населения. Клинический психолог Ирина Бабкина из Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Минздрава Кубани поделилась советами о том, как справиться со стрессом в эти непростые времена.

Одним из основных рекомендаций является ограничение потребления информации, которая может усугублять стресс. Бабкина советует выбирать только проверенные источники и ограничивать время, проведенное за чтением новостей, до четырех раз в день. Кроме того, она рекомендует избегать “токсичных” аккаунтов в соцсетях и внедрить “информационный комендантский час”, например, не читать новости после 20:00, чтобы избежать бессонницы.

Ирина Бабкина также акцентирует внимание на духовных практиках, таких как медитация или йога, которые помогают достичь внутреннего спокойствия и справиться с негативом. В добавление к этому, она подчеркивает роль юмора и позитивного мышления, которые не только улучшают настроение, но и помогают сохранить оптимизм в сложных жизненных ситуациях.

Психолог также подчеркнула вредность употребления алкоголя и сладких напитков в стрессовых ситуациях, так как они не только не помогают справиться со стрессом, но и могут вызвать усугубление симптомов или развитие новых заболеваний. Вместо этого, психолог рекомендует обратить внимание на здоровые привычки, такие как правильное питание и достаточный отдых, а также регулярные физические упражнения.

Для глубокой работы над эмоциональным состоянием важно также применять техники осознанности и дыхательные упражнения. Простые действия, такие как сознательное дыхание или фокусировка на настоящем моменте, могут значительно снизить уровень тревожности.

Такие комплексные подходы к управлению стрессом, по словам Бабкиной, являются ключом к поддержанию как физического, так и психического здоровья в долгосрочной перспективе.