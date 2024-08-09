Последний вариант коронавируса, получивший название «Флирт», вызвал резкий рост заболеваемости во многих странах мира, включая Европу, Америку, Японию, и теперь достиг России. В РФ, по данным оперштаба, заболеваемость за последнюю неделю увеличилась на треть.

Эксперты подчёркивают, что «Флирт» характеризуется высокой заразностью и способностью вызывать стремительное распространение инфекции. В Польше, к примеру, этот вариант привёл к десятикратному увеличению случаев заболевания за месяц. Основные симптомы включают лихорадку, боль в горле, конъюнктивит и кашель, а начало часто напоминает пищевое отравление с симптомами поражения желудочно-кишечного тракта.

Осложнения после COVID-19, известные как LongCovid, могут включать хроническое воспаление, вызывающее метаболические нарушения и сердечно-сосудистые заболевания. Новая вакцина в Европе ожидается не ранее конца сентября, что добавляет неопределённости в борьбу с новым вариантом.

В Греции за последние две недели рост госпитализаций составил 30%, в Японии же говорят о “взрывном” увеличении заболеваемости, что подчёркивает необычно высокую скорость распространения вируса. Эксперты предполагают, что новая волна продлится минимум до октября, после чего вирус, вероятно, продолжит мутировать.