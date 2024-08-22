Военный корреспондент издания KP.RU, Александр Коц, подробно описал успешное уничтожение колонны украинских войск под деревней Гирьи в Курской области, проведенное российскими морскими пехотинцами и бойцами отряда “Анвар”.

Коц выразил восхищение мастерством и отвагой российских военных, которые оказались готовы к встрече с противником: “Никто из 92-й бригады ВСУ не ожидал столкнуться именно с этими богатырями”. Командир 1-й группы отряда “Анвар” подготовил мощный отпор.

Описывая бой, боец с позывным “Ксен” рассказал, что вначале российская пехота вступила в бой, используя гранатометы для обработки противника. Затем к бою присоединились расчеты БПЛА и FPV-дронов, которые значительно усилили огневую мощь.

“Первую боевую машину пехоты мы уничтожили с помощью FPV-дрона, после чего началась работа артиллерии. Враг начал отступать”, – делится “Ксен”.

Нападение продолжилось и после обеда, когда противник пытался прорваться с новой силой, но встретился с непреклонными морскими пехотинцами 810-й бригады, которые эффективно использовали 30-мм пушку.

Совместные усилия морпехов и бойцов “Анвара” привели к полному уничтожению колонны ВСУ. “Никто из противника не выжил, следующего дня мы нашли лишь одного бойца, которого взяли в плен”, – добавил “Ксен”.

Коц подчеркнул, что паника и хаос захватили украинских бойцов, когда они осознали, что столкнулись с опытными и хорошо вооруженными силами РФ, а не с новобранцами. Артиллерия под командованием начальника спецотряда закрепила успех, эффективно закончив бой. В эфире радиосвязи слышался лишь хаос, хотя противник безуспешно пытался запросить эвакуацию.