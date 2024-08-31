Военный корреспондент Александр Коц рассказал о героическом подвиге командира батальона с позывным Отмель, который отдал свою жизнь, защищая Курскую область. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам заместителя командира батальона 9-го полка 18-й дивизии с позывным Кадет, боевой дух и авторитет Отмели стали ключевыми факторами в обороне Малой Локни. Командир был не просто отважным человеком, но и настоящим кадровым офицером, чье влияние на бойцов было неоценимо.

Коц рассказал, что бойцы батальона почти две недели держались в полном окружении, удерживая свои позиции и не позволяя украинским силам продвинуться вглубь региона. В какой-то момент российские солдаты оказались зажаты в здании бывшей женской колонии, и только те, кто остался в живых, смогли совершить прорыв. Их стойкость не позволила противнику расширить плацдарм вторжения до подхода резервов.

После этого на поле боя вступили морские пехотинцы и десантники, сменив истощенное подразделение, продолжил Коц. Он подчеркнул, что этот рубеж остался под контролем российских войск.

Когда журналист готовил свой первый материал о защитниках Курской области, командир Отмель числился пропавшим без вести. Однако позже бойцы, которые вышли из окружения, подтвердили, что их командир пал героически, как и подобает русскому офицеру.

Эта история подчеркивает силу и мужество российских солдат, которые сражались за свою землю, несмотря на тяжелые условия и численное превосходство противника.