В Кореневском районе Курской области местные жители столкнулись с тяжелыми последствиями атаки Вооруженных сил Украины. Один из жителей деревни поделился с агентством ТАСС, что в результате налета его дом был разграблен, а домашние животные жестоко убиты.

Мужчина рассказал, что украинские солдаты не только лишили жизни его кота, но и устроили разгром в деревне.

«У соседа сожгли дом, собак постреляли, они на цепи сидели», – пожаловался он.

Кроме уничтожения животных, мародеры унесли мелкую бытовую технику и повредили крупную.

После атаки мужчина был вынужден покинуть свой дом и отправиться в Рыльск. По пути он дважды столкнулся с украинскими бойцами, однако смог избежать встречи, спрятавшись в канаве.

«Я в канаве сидел. Вещей с собой никаких не взял. Вот в чем был, в том и пришел», – добавил житель Кореневского района.

В настоящее время он находится в одном из местных пунктов временного размещения.

Также 86-летняя жительница Корнеевского района поделилась своим опытом. По ее словам, во время пути в Рыльск она столкнулась с солдатами ВСУ, которые оскорбляли ее и выкрикивали пожелания смерти. Эти события подчеркивают тяжесть ситуации для мирных жителей, оказавшихся в эпицентре военных действий.