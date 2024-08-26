Последние дни августа всегда были непростым временем для тех, кто хочет вернуться с отдыха до начала учебного года. Но в этом году ситуация стала просто катастрофической.

Единственный работающий аэропорт на юге, в Адлере, задыхается от задержек рейсов из-за непогоды. Штормовое предупреждение, ливни, град, шквалистый ветер всё это превратило аэропорт в ловушку для тысяч туристов. Люди часами сидят в залах ожидания, надеясь на чудо.

“В прошлом году мы тоже застряли здесь на 12 часов,” рассказывает Мария, которая вернулась из отпуска с дочкой-третьеклассницей. “В этот раз пока сидим всего пять, но прогноз ужасный. Знакомые смеются, что я снова наступила на те же грабли, выбрав отпуск в конце августа. Но что мне делать, если у меня отпуск только в это время, а дочке нужно в школу?”

Авиакомпании обещают вылететь, “как только погода улучшится”, но синоптики не радуют прогнозами. В Сочи закрыты все пляжи, людям рекомендуют не выходить из номеров.

Тем, кто заранее купил билеты на поезд, не легче. Ольга, отдыхающая в Лоо с семьей, рассказывает: “У нас билеты на поезд Анапа-Москва, на который нет прямых билетов с начала июня. Мы хотели проехать вдоль побережья на машине и сесть на поезд в Анапе, но сын заболел. Билеты невозвратные, а на самолет не улететь из-за погоды. Муж даже предложил ехать в Анапу на “скорой помощи”, но я боюсь везти больного ребенка так далеко”.

Ситуацию усугубляет вспышка кишечной инфекции в Сочи. Большинство заболевших дети. “Сейчас нам уже поздно пить боржоми, сын уже заболел,” говорит Ольга. “Но вонища на пляжах тут ужасная. Она идет от воды, поэтому даже обитатели самых дорогих вилл страдают”.

Но и в поездах, за билеты на которые люди готовы платить огромные деньги, ситуация не лучше. “Мы разорились на купе, а вагон старый, горячей воды нет, чайник не работает, света почти всю дорогу не было,” жалуются пассажиры.

Сайт РЖД показывает наличие сотен тысяч билетов на поезда из Краснодарского края и Крыма, но люди уверяют, что билетов нет.

“Мы даже платный поиск заказывали, но результат нулевой,” рассказывает мама, застрявшая с ребенком под Анапой. “Может, это перекупщики скупили все билеты, но тогда зачем они это делают? Мы готовы на любые деньги, лишь бы вернуться домой”.

Конец августа превратился в настоящий кошмар для туристов. Задержки рейсов, болезни, отсутствие билетов на поезда, грязь и антисанитария вот что запомнится им об этом лете. Остается только надеяться, что власти обратят внимание на эти проблемы и примут меры, чтобы следующий курортный сезон не превратился в такой же кошмар.