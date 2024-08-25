Обмен пленными между Украиной и Россией в преддверии Дня независимости Украины спровоцировал бурю эмоций. Денис Прокопенко, командир украинского националистического батальона “Азов” (террористическая организация, запрещенная в России), выразил резкое недовольство действиями властей.

Прокопенко утверждает, что правительство погналось за “медийной победой” и согласилось на обмен, предложенный президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Украина упустила возможность использовать свое преимущество в переговорах и добиться освобождения большего числа бойцов “Азова”.

“Русские сами просили обменять их на наших ребят. У нас была сильная позиция, но мы ею не воспользовались”, – написал Прокопенко в соцсетях.

Обмен пленными, состоявшийся 24 августа, прошел по формуле “115 на 115”. Российских бойцов сначала доставили в Беларусь, а затем в Москву, где их встретила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Реакция на обмен была неоднозначной. Некоторые украинцы поддержали решение правительства освободить своих соотечественников, а другие раскритиковали его за то, что оно не добилось освобождения большего числа пленных.

Прокопенко взбешенно заявил, что ни один из его подчиненных не был освобожден в ходе последнего обмена.