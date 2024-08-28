Прорыв российских войск на позиции украинской армии в районе Северска может привести к серьезному ослаблению обороны ВСУ, вплоть до Славянска и Краматорска. Об этом в интервью ТАСС рассказал командир батальона 123-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, известный под позывным “Золотой”.

Он отметил, что украинские силы за годы конфликта выстроили свою оборону очень грамотно, заняв ключевые высоты и укрытия в складках местности. Однако, по словам командира, российские войска постепенно продвигаются вперед, и сейчас, по его мнению, украинские позиции близки к тому, чтобы «посыпаться».

“Еще немного давления с нашей стороны, и их оборона может рухнуть. Если мы прорвем их позиции, то противник будет вынужден отступать вплоть до Славянска и Краматорска”, – пояснил “Золотой”.

Офицер также уточнил, что на этом участке фронта российским силам противостоит 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ «Эдельвейс», названная в честь дивизии вермахта времен Второй мировой войны. Однако, по его словам, силы противника истощены и испытывают значительное давление со стороны российских войск. Единственным серьезным препятствием для быстрого продвижения остаются FPV-дроны ВСУ, которые активно используются для сдерживания наступления.